Kırklareli'nde büyükbaş hayvan işletmelerinde hastalıktan ari kontrolleri

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, il genelinde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerindeki büyükbaş hayvanlarda hastalıktan ari kontrollerini düzenli olarak devam ettirdikleri bildirildi.

Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen rutin kontrollerde, işletmelerdeki büyükbaş hayvanlarda tüberkülin testleri uygulanırken, 1 yaş ve üzeri hayvandan ise kan örneği alındı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüklerine bağlı teknik personelin, il genelindeki hayvancılık işletmelerinde hastalıktan arilik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüldüğünü vurguladı. Karaca, "Bu çerçevede gerçekleştirilen rutin kontrollerde tüberkülin testleri uygulanmış, 1 yaş ve üzeri hayvandan ise kan örneği alınmıştır. Yapılan çalışmalarla hayvan sağlığının korunması ve güvenilir hayvansal üretimin devamlılığı amaçlanmaktadır" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kırklareli
