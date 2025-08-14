HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Liman Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakmanın ve sorumsuz bir şekilde izmarit atmanın büyük felaketlere yol açabileceğini belirten Erdem, "Vatandaşlarımızdan, doğamızı korumak adına daha dikkatli olmalarını ve ormanlarımızı tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle rica ediyorum." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldiGünlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi
Esenyurt'ta yanlış evi yaktı! Sonra kendini yakmaya çalıştıEsenyurt'ta yanlış evi yaktı! Sonra kendini yakmaya çalıştı

Anahtar Kelimeler:
yangın Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.