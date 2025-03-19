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  4. Kırklareli’nde feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kırklareli’nde feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

19.03.2025 18:51
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Kırklareli’nde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırklareli’nde feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü yakınlarında E.S.A. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada sürücü ve yanında bulunan Nazlı Görgüner yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Görgüner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli kaza
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