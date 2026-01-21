HABER

Kırklareli’nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nde otomobilin karşı şeritten gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Eriklice köyü yolu üzerinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan kişiler araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FECİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilde bulunan kişilerden birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan bir kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Eriklice yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli kaza
