HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayan panelvan sürücüsü kaza yaptı

Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan panelvan sürücüsü kaza yaptı.

Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayan panelvan sürücüsü kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, durumundan şüphelendiği panelvana "dur" ihtarında bulundu.

İhtarı görmezden gelen sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre sonra araç, kent merkezine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında toprak yolda şarampole devrildi.

Kaza yapan araçtan inen 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Araç, çekiciyle bölgeden alınarak incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bin 400 liralık borç tartışması tüfekli saldırıya dönüştüBin 400 liralık borç tartışması tüfekli saldırıya dönüştü
Çanakkale'deki yangında 'maden sahası' iddialarına yalanlama geldiÇanakkale'deki yangında 'maden sahası' iddialarına yalanlama geldi

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok'

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Şebnem Bursalı hakkında bomba iddia: "Ödül verdirdi, milyonlarca TL harcandı"

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Alaska'daki görüşmelere 'SSCB' yazılı bir kıyafetle geldi

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Dönüş yolcuğu başladı! Kapıkule adım adım: "Vücudun orada ama kalbin burada"

Dönüş yolcuğu başladı! Kapıkule adım adım: "Vücudun orada ama kalbin burada"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.