Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayan panelvan sürücüsü kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, durumundan şüphelendiği panelvana "dur" ihtarında bulundu.
İhtarı görmezden gelen sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.
Bir süre sonra araç, kent merkezine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında toprak yolda şarampole devrildi.
Kaza yapan araçtan inen 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Araç, çekiciyle bölgeden alınarak incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)
