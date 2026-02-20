HABER

Yaz aylarında tamamen kuruyan göl, yeniden su tuttu

Sivas'ta yaz aylarında tamamen kuruyan Bingöl gölü yeniden su tuttu. Göçmen kuşların uğrak noktası olan göl, misafirlerini beklemeye başladı.

Yaz aylarında tamamen kuruyan göl, yeniden su tuttu

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer bulunan ve adını yanındaki köyden alan Bingöl Gölü, yaz aylarında tamamen kurumuştu. Göçmen kuşların sıklıkla görüldüğü gölden geriye tuz tabakası kalmıştı. Sivas'ın öne çıkan doğal güzelliklerinden birisi olan Bingöl Gölü, yoğun yağışlarla geçen kış aylarının ardından yeniden canlandı. Yağan karın erimesiyle birlikte su tutan Bingöl Gölü, eski ihtişamına kavuştu. İlkbahar aylarında göçmen kuşları misafir etmesi beklenen göl, dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

