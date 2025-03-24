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  4. Kırklareli'nde Ramazan denetimleri devam ediyor

Kırklareli'nde Ramazan denetimleri devam ediyor

24.03.2025 12:40
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Ramazan ayında denetimlere devam ediliyor.

Kırklareli'nde Ramazan denetimleri devam ediyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından Ramazan ayında denetimler artırıldı. Ekipler kent merkezi ile ilçelerde fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Denetimde işletmelerin üretim alanları incelendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ramazan ayı süresince, teknik personellerimizce, tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla fırınlara, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam etmektedir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli denetim
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