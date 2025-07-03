HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Begüm Özkaynak

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Lüleburgaz, Babaeski ile Vize ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla sera kurduğu tespit edilirken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çadır ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandıKırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı
Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bakan Kurum paylaştı; 4-6 derece daha artacakMevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bakan Kurum paylaştı; 4-6 derece daha artacak

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı!

"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı!

Bülent Cihantimur doktorluktan geçici men edildi!

Bülent Cihantimur doktorluktan geçici men edildi!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.