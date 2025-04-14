Kırklareli'nin Longoz Ormanları bahara merhaba dedi

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kayın ve meşe ağaçlarıyla dolu longoz ormanlarında ilkbahar mevsimi coşku ile karşılanıyor. Bu muazzam alan, yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde olup, içinde beş göl barındırmaktadır.

DOĞANIN CANLANMASI VE KARDELENLER

İğneada Longoz Ormanları, sunduğu doğal güzellikler, yürüyüş parkurları ve barındırdığı zengin hayvan popülasyonu ile ziyaretçilerini çekiyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte ormanlar, yeşil ve morun farklı tonları ile canlanarak kartpostal gibi bir görüntü sunuyor.

Ayrıca, doğanın canlanmasıyla birlikte açan kardelenler de bu doğal güzelliğe eşlik ediyor. Ziyaretçiler, bu özel bitkilerin yarattığı güzelliği gözlemleme fırsatı buluyor. Kardelenler, genellikle nemli ormanlık alanlarda ve dere kenarlarında yetişen zarif bitkilerdir.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE DAVET

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine verdiği demeçte, longoz ormanlarının her mevsimde farklı bir güzellik sunduğunu belirtti. Şen, ilkbaharın gelişinin ormanların hayat bulması anlamına geldiğini vurgulayarak, yerli ve yabancı turistlere davet bu doğal güzellikleri keşfetmeye davet etti.