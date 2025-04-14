HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kırklareli'nin Longoz Ormanları bahara merhaba dedi

Kırklareli'deki Longoz Ormanları, açan kardelenlerle doğayı renklendiriyor. Ziyaretçiler bu doğal güzelliği keşfediyor.

Kırklareli'nin Longoz Ormanları bahara merhaba dedi
Mustafa Fidan

Kırklareli'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kayın ve meşe ağaçlarıyla dolu longoz ormanlarında ilkbahar mevsimi coşku ile karşılanıyor. Bu muazzam alan, yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde olup, içinde beş göl barındırmaktadır.

DOĞANIN CANLANMASI VE KARDELENLER

İğneada Longoz Ormanları, sunduğu doğal güzellikler, yürüyüş parkurları ve barındırdığı zengin hayvan popülasyonu ile ziyaretçilerini çekiyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte ormanlar, yeşil ve morun farklı tonları ile canlanarak kartpostal gibi bir görüntü sunuyor.

ek

Ayrıca, doğanın canlanmasıyla birlikte açan kardelenler de bu doğal güzelliğe eşlik ediyor. Ziyaretçiler, bu özel bitkilerin yarattığı güzelliği gözlemleme fırsatı buluyor. Kardelenler, genellikle nemli ormanlık alanlarda ve dere kenarlarında yetişen zarif bitkilerdir.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE DAVET

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine verdiği demeçte, longoz ormanlarının her mevsimde farklı bir güzellik sunduğunu belirtti. Şen, ilkbaharın gelişinin ormanların hayat bulması anlamına geldiğini vurgulayarak, yerli ve yabancı turistlere davet bu doğal güzellikleri keşfetmeye davet etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sapanca'daki bungalovlarda 'Gizli kamera' skandalı!Sapanca'daki bungalovlarda 'Gizli kamera' skandalı!
Son dakika | Bahçeli'den ses getirecek 'İmamoğlu' çıkışı! CHP'nin imza kampanyasına tepki gösterdiSon dakika | Bahçeli'den ses getirecek 'İmamoğlu' çıkışı! CHP'nin imza kampanyasına tepki gösterdi

Anahtar Kelimeler:
orman bahar çiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm İran bunu konuşuyor! İsmail Kartal

Tüm İran bunu konuşuyor! İsmail Kartal

AK Parti'den Belediye Başkanına suç duyurusu! "Partizan kadrolaşma, taciz iddiaları, akraba atamaları..."

AK Parti'den Belediye Başkanına suç duyurusu! "Partizan kadrolaşma, taciz iddiaları, akraba atamaları..."

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

İlk adım atıldı! Resmi tatil oluyor

İlk adım atıldı! Resmi tatil oluyor

Katy Perry uzaya gitti! Dünyaya döner dönmez bu hareketi yaptı

Katy Perry uzaya gitti! Dünyaya döner dönmez bu hareketi yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.