Kırklareli Pınarhisar'da trafik kazası: 4 Yaralı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy girişinde bir trafik kazası meydana geldi. Gece saat 00:05’te yaşanan kazada, 39 AEN 705 plakalı Tesla ile 39 ADM 652 plakalı Honda markalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Honda marka otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri ve yanlarındaki yolcular da yaralandı. Toplamda 4 kişi yaralı olarak olay yerinden hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri, itfaiye ile ambulanslar gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın ardından yol kısa bir süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Aynı zamanda itfaiye de araçlarda çıkabilecek yangına karşı hazır bekletildi. İncelemeler yapılırken yol temizlendi ve karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

