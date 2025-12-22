HABER

Kırklareli’nde su ürünlerine sıkı denetim: Kurallara uymayan balıkçılara 75 bin 540 lira para cezası

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesindeki balıkçı barınağında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince ortaklaşa su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 balıkçıya, 75 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, Karadeniz’de balık avlayarak Kıyıköy Balıkçı Barınağı’na gelen teknelerde denetimler yaparak, avlanan balık çeşitleri ve boyları, kota uygunluğu, miktar doğruluğu, taşıma şartlarıyla belgelerini kontrol etti. Kurallara uymayan 2 balıkçıya, 75 bin 540 lira idari para cezası uygulayan ekipler ayrıca balıkçılara avlanma sezonu kuralları ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik bilgilendirmeler de yaptı.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulanarak, "İl Müdürlüğümüz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde Kıyıköy beldesinde yapılan denetimlerinde, mevzuat çerçevesinde yasal avlanabilir boy kontrolleri yapılmış, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 75 bin 540 lira idari para cezası uygulanmıştır. Su ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve ekosistemin korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Balıkçıların ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Kırklareli’nde su ürünlerine sıkı denetim: Kurallara uymayan balıkçılara 75 bin 540 lira para cezası 1

Kırklareli’nde su ürünlerine sıkı denetim: Kurallara uymayan balıkçılara 75 bin 540 lira para cezası 2

Kırklareli'nde su ürünlerine sıkı denetim: Kurallara uymayan balıkçılara 75 bin 540 lira para cezası 3

