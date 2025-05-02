Kırmızı bültenle aranan 4 kritik isim yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikisi kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 kişinin, yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da, Ö.A. ise Kosova'da; ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. de Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

FARKLI SUÇLARDAN ARANIYORLARDI

Açıklamada, Ş.Ç'nin "çocuğun cinsel istismarı", Ö.A'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", S.E.Ö'nün "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", M.G'nin ise "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "suç uydurma" suçlarından arandığı belirtildi.

Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz❗️



🟥 Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanıp ülkemize iade edildi.



Emniyet… pic.twitter.com/4QuwTzDWEC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 2, 2025