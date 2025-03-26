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  4. Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar çetesinin 'Dayı' lakaplı üyesi Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar çetesinin 'Dayı' lakaplı üyesi Yunanistan'da yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 13:28
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İki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak müebbet ve 39 yıl hapse çarptırılan “Dayı” lakaplı Uzunyayla, kırmızı bültenle aranırken Yunanistan’ın Selanik kentinde evinin balkonunda yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar çetesinin 'Dayı' lakaplı üyesi Yunanistan'da yakalandı

2021 yılında Eyüpsultan’da bir kafeye düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanan Uzunyayla, müebbet ve 39 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suç örgütü yöneticiliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı ve cinayet suçlamalarıyla hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Uzunyayla, Yunanistan’ın Selanik kentinde yakalandı.

Sabah gazetesinin haberine göre Uzunyayla, önceki gün Selanik’te yaşadığı evin balkonunda polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

SELANİKTEKİ SİLAHLI SALDIRIYLA BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRLENDİ

Uzunyayla'nın, yaklaşık iki hafta önce Selanik’te bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da bağlantılı olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE TİMO YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, "Daltonlar" suç örgütünün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

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TİMO HAKKINDA 31 AYRI SUÇTAN ARAMA KARARI VARDI

Timo hakkında; "silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma", "otomobil hırsızlığı" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçları dahil olmak üzere toplam 31 ayrı suçtan arama kararı bulunuyordu.

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ÇETEDEN IRAK BAŞKONSOLOSLUĞUNA MİSİLLEME SALDIRISI

Ahmet Mustafa Timo’nun Irak’ta yakalanmasının ardından, bağlı olduğu suç örgütü İstanbul’daki Irak Başkonsolosluğu’nu hedef aldı. Konsolosluk binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen iki şüpheli, olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Yunanistan silahlı saldırı Irak kırmızı bülten çete Selanik
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