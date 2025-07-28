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Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye getirildi

‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Ahmet Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan 8 ve ulusal seviyede aranan 1 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ‘Daltonlar silahlı suç örgütü’ üyesi Ahmet Aydın, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "9 KİŞİ YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aranan 8 ve ulusal seviyede aranan 1 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Kırmızı Bültenle aradığımız 8, Ulusal Seviyede aradığımız 1 suçluyu, GÜRCİSTAN (6), İSPANYA, AZERBAYCAN ve KARADAĞ'dan Ülkemize Getirdik.

Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D., A.K., D.D., A.A., T.Ö., B.G., E.K. ve M.Ö. ile ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birlikleri sonucu;

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “DALTONLAR” organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İSPANYA’da,

"İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs AZERBAYCAN’da,

"Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs KARADAĞ’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve “DEMİRÖZLER” organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 🇹🇷

Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Ali Yerlikaya kırmızı bülten Daltonlar
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