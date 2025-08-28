Kırmızı çizgiler vurgusu! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken çıkış: "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli"

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç komisyon aşamasına geldi.

7'NCİ TOPLANTI BUGÜN YAPILDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun eski TBMM başkanlarını dinleyeceği 7'nci toplantısı bugün yapıldı.

"PKK'NIN TÜM UZANTILARININ DA SİLAH BIRAKMASIYLA MÜMKÜN OLUR"

Toplantıya katılan isimlerden biri de Binali Yıldırım oldu. Toplantıda söz alan Yıldırım, terörün kalıcı olarak sona ermesinin yalnızca beyanat ile mümkün olmayacağını söyledi ve "Bu sürecin sahaya tam yansıması PKK’nın değil tüm uzantılarının da silah bırakmasıyla ancak mümkün olur" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYET DEVLETİ'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ TARTIŞMAYA KAPALI"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırmızı çizgilerinin de tartışmaya kapalı olduğunu vurgulayan Yıldırım, vatanın sınırları, üniter yapı cumhuriyetin esasları ve anayasanın ilk dört maddesinin bu kırmızı çizgiler olduğunu ifade etti.

"VATANDAŞLIK TANIMININ KAPSAYICI ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ ÖNEMLİDİR"

Bu kırmızı çizgilerin varlığının adımlar atılmayacağı anlamına gelmediğini de söyleyen Yıldırım, "Vatandaşlık tanımının kapsayıcı bir şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi bütün unsurları kapsaması önemlidir. Etnik kimlik esasında değil anayasal vatandaşlık vazgeçilmez bir hakikattir. Ama bu hakikat anayasamızın ilk dört maddesi ile çelişmemelidir" şeklinde konuştu.

"AYRIŞMAYI DEĞİL BÜTÜNLEŞMEYİ ARTIRIR"

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Yıldırım, "Ademi merkeziyetçi olarak da tanımlanan bu yapı sadece idari bir yapılanmadır siyasi ve federal düşüncelere tamamen kapalıdır. Kaynakları ve yetkileri artırılmış belediyeler milletin ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılar. Ayrışmayı değil bütünleşmeyi artırır" dedi.

"BÜTÜNLEŞTİRİCİ ADIMLARDIR"

Yıldırım bahsi geçen adımlar için de "Bu adımlar ayrıştırıcı değil bilakis tarihin bize yüklediği sorumluluğa uygun bütünleştirici adımlardır" şeklinde konuştu.