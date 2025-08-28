HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırmızı çizgiler vurgusu! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken çıkış: "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugünkü toplantısında konuşan Binali Yıldırım, dikkat çeken ifadelere yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırmızı çizgilerinin tartışmaya kapalı olduğunu vurgulayan Yıldırım, vatandaşlık tanımının da kapsayıcı şekilde gözden geçirilip güncellenmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım ayrıca PKK'nın tüm uzantılarının silah bırakması gerektiğini vurguladı.

Kırmızı çizgiler vurgusu! Binali Yıldırım'dan dikkat çeken çıkış: "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç komisyon aşamasına geldi.

Kırmızı çizgiler vurgusu! Binali Yıldırım dan dikkat çeken çıkış: "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli" 1

7'NCİ TOPLANTI BUGÜN YAPILDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun eski TBMM başkanlarını dinleyeceği 7'nci toplantısı bugün yapıldı.

Kırmızı çizgiler vurgusu! Binali Yıldırım dan dikkat çeken çıkış: "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli" 2

"PKK'NIN TÜM UZANTILARININ DA SİLAH BIRAKMASIYLA MÜMKÜN OLUR"

Toplantıya katılan isimlerden biri de Binali Yıldırım oldu. Toplantıda söz alan Yıldırım, terörün kalıcı olarak sona ermesinin yalnızca beyanat ile mümkün olmayacağını söyledi ve "Bu sürecin sahaya tam yansıması PKK’nın değil tüm uzantılarının da silah bırakmasıyla ancak mümkün olur" dedi.

Kırmızı çizgiler vurgusu! Binali Yıldırım dan dikkat çeken çıkış: "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli" 3

"TÜRKİYE CUMHURİYET DEVLETİ'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ TARTIŞMAYA KAPALI"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırmızı çizgilerinin de tartışmaya kapalı olduğunu vurgulayan Yıldırım, vatanın sınırları, üniter yapı cumhuriyetin esasları ve anayasanın ilk dört maddesinin bu kırmızı çizgiler olduğunu ifade etti.

"VATANDAŞLIK TANIMININ KAPSAYICI ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ ÖNEMLİDİR"

Bu kırmızı çizgilerin varlığının adımlar atılmayacağı anlamına gelmediğini de söyleyen Yıldırım, "Vatandaşlık tanımının kapsayıcı bir şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi bütün unsurları kapsaması önemlidir. Etnik kimlik esasında değil anayasal vatandaşlık vazgeçilmez bir hakikattir. Ama bu hakikat anayasamızın ilk dört maddesi ile çelişmemelidir" şeklinde konuştu.

"AYRIŞMAYI DEĞİL BÜTÜNLEŞMEYİ ARTIRIR"

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Yıldırım, "Ademi merkeziyetçi olarak da tanımlanan bu yapı sadece idari bir yapılanmadır siyasi ve federal düşüncelere tamamen kapalıdır. Kaynakları ve yetkileri artırılmış belediyeler milletin ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılar. Ayrışmayı değil bütünleşmeyi artırır" dedi.

"BÜTÜNLEŞTİRİCİ ADIMLARDIR"

Yıldırım bahsi geçen adımlar için de "Bu adımlar ayrıştırıcı değil bilakis tarihin bize yüklediği sorumluluğa uygun bütünleştirici adımlardır" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de deprem konutları hak sahiplerine teslim edildiOsmaniye’de deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği!İşte WhatsApp'ın yeni özelliği!

Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım komisyon Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devler Ligi'nde kura günü! Muhtemel rakipler belli oldu... Yapay zeka öyle bir kura çekti ki!

Devler Ligi'nde kura günü! Muhtemel rakipler belli oldu... Yapay zeka öyle bir kura çekti ki!

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarının kafasını karıştıran paylaşım!

Arkadaşını katledip başında ağladığı cesedini kuyuya attı: "Hayatıma devam ettim"

Arkadaşını katledip başında ağladığı cesedini kuyuya attı: "Hayatıma devam ettim"

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Bursa'da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı

Bursa'da orman yangını! Alevler mahalle sınırına ulaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.