Kırmızı ışık ihlali yapan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi; 5 yaralı

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Denizli-Sarayköy karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; 20 R 8309 plakalı beton mikseri, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yola giriş yaptı. O sırada kendi şeridinde ilerlemekte olan bir otomobil, hızla gelen mikserle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savrulurken, beton mikseri yan yatarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçlarda bulunan 5 kişi yarandı. İlk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yaşanan panik anları, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır