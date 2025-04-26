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Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı, kaza sonrası kayıplara karıştı

Nevşehir’de bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya neden olan sürücü kaza sonrası kayıplara karıştı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı, kaza sonrası kayıplara karıştı

Kaza, gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 50 ADR 416 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı.

KAZA YERİNDEN KAÇTI

Önce M.K.’nın kullandığı 70 ABC 279 plakalı araca daha sonrada L.Ç.’nin kullandığı 50 DR 026 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazaya neden olan 50 ADR 416 plakalı otomobil sürücüsü daha sonra kaza yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
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