HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobil, yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Eskişehir'de önünde kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobil, savrulup yaya geçidinden geçmek için kaldırımda bekleyenlerin arasına daldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İrem A. (25) idaresindeki otomobil, kırmızı ışık yanınca önünde duran Eren E.’nin (26) kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, karşıya geçmek için kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada Ömür T., Durna G., Zafer T., Satı S. ve Cüneyt M. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolun karşısına geçmek için bekleyen engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesi de kazada zarar gördü. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü İrem A.’ya 5 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden İsrail'in kara harekatına sert tepkiDışişleri'nden İsrail'in kara harekatına sert tepki
Sarıgöl’de kartpostallık manzaraSarıgöl’de kartpostallık manzara

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.