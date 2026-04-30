Eminevim'den kültür ve sanata önemli destek: “Bir Adam Yaratmak” Beyazperdede

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve öncüsü Eminevim, kültür ve sanat alanında anlamlı bir projeye imza atarak Türk edebiyatının başyapıtları arasında yer alan Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eserinin sinema uyarlamasının ana destekçisi oldu.

Filmin özel gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve psikolojik derinliğiyle öne çıkan yapım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Eminevim topluma değer katan projeleri destekleme misyonu doğrultusunda anlamlı bir projeye imza atarak Türk edebiyatının usta kalemi Necip Fazıl Kısakürek’in ölümsüz eseri “Bir Adam Yaratmak” filminin ana destekçisi oldu. Sinemaya uyarlanan ve psikolojik derinliğiyle dikkat çeken yapımın özel gösterimi, 27 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

“Ana destekçi olmaktan gurur duyuyoruz”

Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, “Eminevim olarak finansal bir iş modelinin kurucusu ve öncüsü olmanın sorumluluğunu taşırken bu toprakların değerlerini yarınlara taşıma görevini de üstleniyoruz. Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan ‘Bir Adam Yaratmak’ın beyazperdeye taşınmasına ana destekçi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Çağdaş sinema diliyle yeniden yorumlandı

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Bir Adam Yaratmak’ın sinema uyarlaması, yönetmen Murat Çeri imzasını taşıyor. Filmde Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu gibi önemli isimler yer alıyor. İnsanın varoluş sancılarını ve iç dünyasını merkezine alan hikâyesiyle öne çıkan film, izleyiciyi düşünmeye zorlayan felsefi ve psikolojik bir yolculuk sunuyor.

Türkiye'ye ödüllerle döndü

Türkiye vizyonu öncesinde uluslararası festivallerde dikkatleri üzerine çeken yapım, Fecr Film Festivali ve Chennai Uluslararası Film Festivali gibi organizasyonlarda ödüle layık görüldü. Başrolünde yer alan Engin Altan Düzyatan’a “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandıran film, 1 Mayıs’ta Türkiye genelinde 300 salonda aynı anda sinemaseverlerle buluşacak.
Muhsin Ertuğrul tarafından 1937-1938 yıllarında ilk kez Şehir Tiyatrolarında sahnelenen eser, üç bölümlük bir dizi olarak 1977 yılında Yücel Çakmaklı tarafından televizyonda izleyiciyle buluşmuştu.

