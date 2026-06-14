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Şırnak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu

Dicle Nehri'nde serinlemek isterken gözden kaybolan 28 yaşındaki Velat Çetin, arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

Şırnak'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 28 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Akdizgin köyü mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Velat Çetin, serinlemek için girdiği nehirde bir süre sonra gözden kayboldu.

Şırnak ta serinlemek için Dicle Nehri ne giren kişi boğuldu 1

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Çetin'in cansız bedeni, suya girdiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında bulundu.

Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Cizre afad
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