Bursa’da iş kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi fabrikalar bölgesindeki Castrol üretim tesislerinde çalışan İbrahim Alkan (60) iş kazası geçirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Alkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Alkan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölümlü iş kazasının ardından tesiste çalışmalar geçici olarak durdurulurken, olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır