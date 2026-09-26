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Kırmızı ışıkta geçen araca motosikletin çarpma anı kamerada: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen araca, motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen araca motosikletin çarpma anı kamerada: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen araca, motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza: Karacalar Mahallesinden Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda çıkmakta olan Neşegül K’nin kullandığı motosiklet, Kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Y’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Neşegül K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ş. S. Ö. yaralandı.

112 ağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kırmızı ışıkta geçen araca motosikletin çarpma anı kamerada: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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