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Kırmızı kantaron yağının faydaları nelerdir? Kırmızı kantaron yağı ne işe yarar? Kırmızı kantaron yağının saça faydaları

Doğada bulunan birçok bitkinin insan sağlığına faydaları da çeşitlilik gösterir. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu birçok mineral, vitamin ve çeşitli bileşenler doğal alanda kendiliğinden yetişmekte olan bitkilerin içinde yer almaktadır.

Kırmızı kantaron yağının faydaları nelerdir? Kırmızı kantaron yağı ne işe yarar? Kırmızı kantaron yağının saça faydaları
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Kırmızı kantaron yağının faydaları nelerdir? Kırmızı kantaron yağı ne işe yarar?
  • Kırmızı kantaron yağı içilir mi?
  • Kırmızı kantaron yağı saça nasıl uygulanır?

Dünya genelinde birçok ülkede ve bölgede yetişebilen kantaron, kendi kendine gelişen bir bitkidir. Kendine has farklı renkleri ile birlikte anılır. Yeryüzünde neredeyse her yerde yetişebilir ve adını çiçeklerinin renginden alır. Sarı kantaron, kırmızı kantaron, mavi kantaron gibi türleri vardır. Aktarlarda çok sık rastlanan ve kolaylıkla ulaşılabilen kantaron şifalı bitkilerden biridir. Farklı türleri ve renkleri olan kantaron bitkisinin diğer isimleri farklı bölgelerde farklı şekilde bilinir. Kan otu, binbir delik otu, kılış otu gibi isimleri de vardır.

Kırmızı kantaron yağının faydaları nelerdir? Kırmızı kantaron yağı ne işe yarar?

Şifası ile tanınan kırmızı kantaron yağı özellikle cilt için çok sık kullanılır. Birçok farklı yararı olduğu bilinen kırmızı kantaron otunun faydaları içeriğinde yer alan bileşenlerden gelir. Faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Cilt hücrelerinin hasar almasını engeller.
  • Cildi nemlendirir.
  • Egzamaya iyi gelir.
  • Yanık tedavisinde kullanılır.
  • Akne gidericidir.
  • Antioksidan açısından çok zengindir.
  • Ciltteki çeşitli sorunlar için iyileştirici kabul edilir.
  • Yaraların iyileşme süreçlerini hızlandırır.
  • Stres yönetimine yardımcı olur.
  • Depresyona iyi gelir.
  • Hücre yenileyici özelliği vardır.
  • Sindirim sistemini sağlıklı olarak çalışması için destekler.

Enfeksiyona neden olan, virüslerden bakterilerden ve mantarlardan da korunmaya yarayan kantaron yağı bu mikro organizmalar ile savaşarak insan bedenini hastalıklara karşı savunur ve daha sağlıklı olmasını sağlar.

Kırmızı kantaron yağı içilir mi?

Kırmızı kantaron yağının direkt olarak içilmesi önerilmez. Bu bitkiden elde edilen yağ genel olarak topikal kullanım amacı ile üretilmiştir. Cilde direkt olarak sürmek sureti ile uygulanmalıdır. Cildin emmesi için bir süre beklenir.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak hasar görmüş, örnek olarak güneşten yanmış cildin yanmış bölgesine kırmızı kantaron yağı sürülür ve bir süre bekletilerek emmesi sağlanır. Düzenli olarak uygulandığı takdirde cilt sorunlarının daha hızlı iyileşeceği bilinmektedir.

Sindirime de iyi gelen kantaron yağı ağız yolu ile alınabilir ancak doktora danışılmalı ve uygun gördüğü düzenle kullanılmalıdır. Aksi takdirde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Genel olarak yoğurt ile bir kaseye 1-2 damla olacak şekilde tüketilebildiği bilinen kantaron yağı mutlaka doktora sorularak tüketilmelidir.

Kırmızı kantaron yağı saça nasıl uygulanır?

Kırmızı kantaron yağı saça saç derisine masaj yaparak uygulanır. Kırmızı kantaron yağının saça faydaları şunlardır:

  • Saç derisi sağlığını korur.
  • Kuru olan saçlara ve saç uçlarına ihtiyacı olan nemi verir.
  • Saçın parlaklığını arttırır.
  • Saç derisinde kaşıntıyı ve tahrişi engeller.
  • Saç dökülme sorununu da azalmasını sağlar.

Kantaron yağını saça, saç diplerine ve saç uçlarına uygularken saçın yıpranmasını engelleyebilmek için dikkatli ve hassas davranmak gerekir. Kırmızı kantoron yağı aşırı da kullanılmamalıdır çünkü aşırı yağ saçların ağırlaşmasına neden olabilir. Herhangi bir yan etkisinin görülmesine neden olmamak adına mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalı ve kullanılmalıdır. Doktor onayı olduğu takdirde onun yönlendirmesine göre kullanılması da önemlidir.

Parmak uçlarına alınan çok az miktarda yağ, saç derisinden saç köklerine nazikçe ve hafif dokunuşlar ile masaj yaparak uygulanmalıdır. Yağ bu sayede saç uçlarına iyice nüfuz etmiş olur. Kullanmadan önce saçlar yıkanmalıdır.

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