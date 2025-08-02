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Kırmızı listede yer alan Arap tavşanı Tunceli’de görüntülendi

Tunceli’de, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Kırmızı listede yer alan Arap tavşanı Tunceli’de görüntülendi

Tunceli’de, aracıyla seyahat halinde olan Sinan Ercan, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arap tavşanını bir süre görüntüleyen Ercan, hayvanı daha sonra yeniden doğal ortamına bıraktı.

Ailesiyle seyir halindeyken birkaç Arap tavşanına denk geldiklerini dile getiren Ercan, "Görüntülediğim tavşan, yolun ortasında durdu ve hareket etmedi. Ben de başka araçlar ezmesin diye araçtan inerek onu hem görüntüledim hem de yoldan alarak doğal ortamına bıraktım. O anlara çocuklarım da tanıklık etti ve bu özel türü gördükleri için mutlu oldular" dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli tavşan
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