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Kırmızı ve yeşil bültenle her yerde aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'de kıskıvrak yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Rusya'da Interpol kırmızı bülten, Gürcistan'da ise yeşil bültenle aranan toplam 2 şahsın Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Uluslararası Terörizm ve Organize Suç Örgütü Üyeliği suçlarından aranan iki şahsın Hatay ve Antalya'da kıskıvrak yakalandığı gelen bilgiler arasında. İşte tüm detaylar!

Kırmızı ve yeşil bültenle her yerde aranıyorlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'de kıskıvrak yakalandılar
Doğukan Akbayır

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı ve yeşil bültenle aranan iki şahsın yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" notu düştü.

ali yerlikaya

HATAY VE ANTALYA'DA YAKALANDILAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uluslararası Terörizm' suçundan uluslararası seviyede aranan L. R’nin Hatay’da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle 'Organize Suç Örgütü Üyeliği' suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P. Antalya’da yakalandı"

Bakan Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

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Ali Yerlikaya
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