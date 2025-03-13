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Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

13.03.2025 15:49
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Adıyaman'da 24 Şubat 2025 tarihinde başlayıp 9 Nisan 2025 tarihi saat 23:59'da sona erecek olan kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası toplantı ve konferans salonunda, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen kırsal kalkınma yatırımların 16. etap tanıtım toplantısı, sektör temsilcilerinin, çiftçilerin ve yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, kırsal kalkınma destekleri kapsamında sunulan hibe ve teşvikler, yatırım fırsatları, başvuru süreçleri ve desteklenen projeler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, uzmanlardan süreçlerle ilgili bilgi alarak sorularını doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Kırsal kalkınma yatırımları, tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilir büyümesi için büyük önem taşımaktadır. Devletimizin sağladığı desteklerle kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı ve üreticilerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca başarılı kırsal kalkınma projelerinden örnekler paylaşılarak katılımcılara ilham verici sunumlar yapıldı. Destek programlarına başvuru yapmak isteyen yatırımcılar için izlenecek adımlar detaylı olarak aktarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından kırsal kalkınma destekleriyle ilgili bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, üreticileri ve yatırımcıları mevcut hibelerden faydalanmaya davet etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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