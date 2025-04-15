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Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyonluk ceza tebliğ edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kılıçözü Deresi'ne atık su deşarj eden CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne 1 milyon 671 bin 844 TL idari para cezası kesti. Belediyenin kamuoyunu yanıltmaya çalışarak cezayı inkâr etmesinin ardından, bakanlık resmi evraklarla gerçeği ortaya koydu. Kesilen ceza Kırşehir Belediyesi'ne tebliğ edildi.

Kırşehir Belediyesi'ne 1.6 milyonluk ceza tebliğ edildi

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin çevreyi ve halk sağlığını hiçe sayarak yaptığı skandal uygulama, 9 Nisan'da yapılan ani denetimde ortaya çıktı. Kırşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan inceleme sonucunda, atık suyun arıtılmadan dereye bırakıldığı tespit edildi. Bakanlık ve İl Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı idari yaptırım tutanağı ile çevreyi kirletmekten dolayı 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Kırşehir Belediyesi'ne 1 milyon 671 bin 844 TL para cezası uygulandı. CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin 'bize ceza kesilmedi' yönündeki açıklamaları yalanlanmış oldu. Belediyenin kamuoyunu yanıltmaya çalışarak cezayı inkâr etmesinin ardından, bakanlık resmi evraklarla gerçeği ortaya koydu. Bakanlık açıklamasında; cezanın 10 Nisan 2025 tarihli resmi yazı ile bildirildiği, ödeme süresinin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay olduğu ve yasal itiraz süreci hakkında bilgi verildiği belirtildi. Ayrıca peşin ödeme halinde cezadan indirim yapılabileceği ifade edilirken, ödeme yapılmaması durumunda cezanın 6183 sayılı yasa gereği tahsil edileceği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kırşehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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