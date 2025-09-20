Kırşehir'de ahilik haftası kutlamaları

Ahi kültürü Kırşehir'de önemli bir yer tutar. Ahilik Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Yöresel kıyafetler giyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri, kutlamalara davet yaptı.

Davullu zurnalı yürüyüşler esnafların dikkatini çekti. Her yıl yapılan kutlamalarda katılımın düşük olması endişe uyandırıyor. Bu nedenle şehirde dikkat çekici bir davet programı düzenleniyor.

Etkinlikler öncesinde esnafların katılımını artırmak hedefleniyor. Yöresel Ahilik kıyafetleri giyen birlik üyeleri, kent merkezinde yürüyüş yaptı. Esnaflar, tören ve etkinliklere davet edildi.

Davullu zurnalı çağrı, vatandaşların ilgisini çekti. Esnaflar, oda başkanlarını dinleyerek Ahi Helvası yedi. Ahilik Haftası kutlamaları Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşiyor. Türkiye genelinde Kırşehir merkezli etkinlikler düzenleniyor.