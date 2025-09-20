HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kırşehir'de ahilik haftası kutlamaları

Ahilik Haftası kutlamaları Kırşehir'de geleneksel bir şekilde gerçekleştiriliyor. Esnaf ve sanatkarlara katılım çağrısı yapıldı.

Kırşehir'de ahilik haftası kutlamaları

Ahi kültürü Kırşehir'de önemli bir yer tutar. Ahilik Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Yöresel kıyafetler giyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri, kutlamalara davet yaptı.

Davullu zurnalı yürüyüşler esnafların dikkatini çekti. Her yıl yapılan kutlamalarda katılımın düşük olması endişe uyandırıyor. Bu nedenle şehirde dikkat çekici bir davet programı düzenleniyor.

Etkinlikler öncesinde esnafların katılımını artırmak hedefleniyor. Yöresel Ahilik kıyafetleri giyen birlik üyeleri, kent merkezinde yürüyüş yaptı. Esnaflar, tören ve etkinliklere davet edildi.

Davullu zurnalı çağrı, vatandaşların ilgisini çekti. Esnaflar, oda başkanlarını dinleyerek Ahi Helvası yedi. Ahilik Haftası kutlamaları Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşiyor. Türkiye genelinde Kırşehir merkezli etkinlikler düzenleniyor.

Kırşehir de ahilik haftası kutlamaları 1Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de hafif zirai don bekleniyorKayseri'de hafif zirai don bekleniyor
Konya'da 5 katlı binada yangın çıktıKonya'da 5 katlı binada yangın çıktı

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Kırşehir Ahilik kültür kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.