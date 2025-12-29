HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kırşehir’de ’Anadolu Mirası’ operasyonu: Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik yürütülen ’Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında düzenlenen çalışmada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir’de ’Anadolu Mirası’ operasyonu: Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi, faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde Y.S.K. ve T.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 adet Pers-Sasani dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet Roma-Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ile 171 adet Antik/Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen boncuk ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacakSamsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusuCumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.