HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir'de anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaralayan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürüp, 2 akrabasını yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaralayan zanlı tutuklandı

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, annesi A.Ö. (71) ve babası N.Ö'yü (71) bıçaklayarak öldüren, daha sonra evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçakla yaralayan Ö.K'nin (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Aşağıhomurlu köyünde, 27 Eylül'de, bir süre önce soy ismini değiştirdiği öğrenilen Ö.K. ile annesi A.Ö. ve babası N.Ö. arasında tartışma çıkmış, Ö.K. tartışmanın büyümesi üzerine anne ve babasını bıçaklayarak öldürmüş, evin önünde karşılaştığı akrabaları F.B. ve N.G'yi de bıçaklayarak yaralamıştı. Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçmak isteyen şüpheliyi kısa sürede olay yerinde suç aleti bıçakla yakalamıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıAntalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Otomobilin kanala uçtuğu kaza anı kameradaOtomobilin kanala uçtuğu kaza anı kamerada

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.