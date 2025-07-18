HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir’de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu

Kırşehir’de, doğum gününde Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nda bulunan gölete giren Irak Uyruklu Omar Abdulletif Talib (16), boğuldu.

Kırşehir’de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu

Olay, saat 20.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Aşıkpaşa Mahallesi’nde bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı’ndaki gölette meydana geldi.

Kırşehir’de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu 1

Doğum günü olan Irak Uyruklu Omar Abdulletif Talib, sıcak havadan bunalıp Aşıkpaşa Tabiat Parkı’ndaki gölete geldi. Talib, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırşehir’de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu 2

8 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Polis güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin arama çalışması sonuç vermeyince Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlardan yardım istendi. Polis dalgıçlar yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu Talib’in 8 metre derinlikte cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırşehir’de, doğum gününde gölete giren Iraklı çocuk boğuldu 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başıboş köpeklerin saldırısından son anda kurtulduBaşıboş köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu
Hatay'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralıHatay'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir boğulma çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memurlar dikkat! Bu akşam yayımlanıyor: Yarı zamanlı çalışma hayata geçiyor

Memurlar dikkat! Bu akşam yayımlanıyor: Yarı zamanlı çalışma hayata geçiyor

AK Partili Mehmet Ergün Turan'dan tutuklu CHP'li isim hakkında çağrı!

AK Partili Mehmet Ergün Turan'dan tutuklu CHP'li isim hakkında çağrı!

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

Katilin ses kaydı ortaya çıktı: "Verdiğin ifadeyi biliyorum"

Katilin ses kaydı ortaya çıktı: "Verdiğin ifadeyi biliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'LGS'de şaibe' iddialarına açıklama! "Çocuklarımız hedef gösterildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'LGS'de şaibe' iddialarına açıklama! "Çocuklarımız hedef gösterildi"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.