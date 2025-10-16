Kırşehir’de düzensiz göçmen operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince düzensiz göçün önlenmesi ve yurda yasa dışı yollardan girenlerin tespiti amacıyla kent genelinde çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonlarda, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

