HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandı

Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı öncesi adaylara yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenekle sınava girmeye çalışan T.A. ve A.B. suçüstü yakalandı.

Bu kişilerin üst aramasında, 2 gizli kamera, 2 mobil modem ve ses aktarım cihazı ile 2 kulaklık ele geçirildi.

İncelemede, kopya düzeneğini organize ettiği belirlenen S.Ş. de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hız ve buzlanma faciaya davetiye çıkardıHız ve buzlanma faciaya davetiye çıkardı
Van’da tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandıVan’da tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir ehliyet sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.