Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı öncesi adaylara yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenekle sınava girmeye çalışan T.A. ve A.B. suçüstü yakalandı.

Bu kişilerin üst aramasında, 2 gizli kamera, 2 mobil modem ve ses aktarım cihazı ile 2 kulaklık ele geçirildi.

İncelemede, kopya düzeneğini organize ettiği belirlenen S.Ş. de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.