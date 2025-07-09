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Kırşehir’de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmek 12 TL oldu

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 2025 yılına ait ekmek fiyat tarifesi açıklandı. Yeni tarifeye göre, 200 gramlık ekmekler 12 TL, 400 gramlık ekmekler ise 24 TL’den satılacak. Güncellenen fiyatlar bu günden itibaren geçerli olacak.

Kırşehir’de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmek 12 TL oldu

Yapılan açıklamaya göre; somun, pide, lavaş, çiçek ve baget gibi yaygın tüketilen ekmek türlerinin fiyatlarına artış yapıldığı belirtildi. Buna göre, 200 gramlık tüm ekmek çeşitlerinin satış fiyatı 12 TL olarak belirlenirken, aynı ürünlerin 400 gramlık versiyonları ise 24 TL’den satışa sunulacak.

"EKMEK FİYATLARINDA DÜZENLEME YAPILMASINI ZORUNLU HALE GELDİ"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları yetkilileri, yapılan fiyat güncellemesinin temel sebebinin artan üretim maliyetleri olduğunu ifade etti. Un, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerindeki yükselişin, ekmek fiyatlarında düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirdiği vurgulandı.

(İHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Kırşehir ekmek ekmek fiyatı
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