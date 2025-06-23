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Kırşehir'de ele geçirildi! Bizans dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bir araçta mezar steli ele geçirildi. 56 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğindeki mezar stelinin Bizans dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Kırşehir'de ele geçirildi! Bizans dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargın köyü yakınlarında yol uygulaması yaptı.

Bu kapsamda M.A'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirdi.

AA-20250623-38360898-38360897-KIRSEHIRDE_BIZANS_DONEMINE_AIT_OLDUGU_DEGERLENDIRILEN_MEZAR_STELI_ELE_GECIRILDI

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

56 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğindeki mezar steli, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir mezar bizans
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