Kırşehir'de işçi servis aracı minibüse çarptı: 42 yaralı

Bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan, Y.D'nin kullandığı midibüs, merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında D.A. yönetimindeki minibüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile servislerde bulunan 42 kişi yaralandı.

Yaralılardan 11'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 31'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Hastaneye gelerek yaralıları ziyaret eden Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, "Bugün sabah saat 08.00 sıralarında ÇEMAŞ firmamızda çalışan 42 işçimizi taşıyan iki minibüs, trafik ışıklarında kaza yaptı. Olayın ardından sağlık ve emniyet birimlerimiz hızla müdahalede bulundu. Yaralılarımız kısa sürede hastaneye sevk edildi. Kaza yapan iki serviste bulunan toplam 42 vatandaşımızın tamamı hastaneye getirildi ve gerekli tetkikleri yapıldı. Şu ana kadar 11 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 31 vatandaşımızın hastanedeki tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Ağır yaralımız da yoktur. Ancak trafik kazalarına maruz kalan vatandaşlarımızın sağlık durumlarının yakından takip edilmesi, gerekli tüm tetkiklerin yapılması ve tedavilerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Tüm sağlık çalışanlarımız, hastane personelimiz ve ilgili kurumlarımız görevlerinin başındadır. Yaralı vatandaşlarımızla yakından ilgilenilmektedir. Şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine de sabır ve kolaylıklar temenni ediyorum. Hastanede tedavileri devam eden 31 vatandaşımızın da kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu edilmelerini bekliyoruz. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz gerekli inceleme ve soruşturmayı yürütmektedir. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekli işlemler yapılacaktır. Ben tekrar tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.