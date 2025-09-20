HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kırşehir’de su kesintisi mağduriyeti

Kırşehir’de bir vatandaş, 4 gündür süren su kesintisi nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı.

Kırşehir’de su kesintisi mağduriyeti

Kırşehir’de yaşayan bir vatandaş, 4 gündür kesilen su nedeniyle mağduriyetini kayda aldı.

Su kesintisi, evdeki yaşamsal ihtiyaçları etkiledi. Çamaşırların yığıldığını vurguladı. Taşıma su ile yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti. “2025 yılında evimde zulüm yaşıyorum” dedi.

Kervansaray Mahallesi’nde durum sosyal medyada yayımlandı. Videoda çamaşırların yığıldığı ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanamadığı görüldü. Vatandaş, yetkililerin kendilerine suyun geleceği söylendiğini, ancak suyun hala akmadığını ifade etti.

Yaşadığı durumu dile getirirken, “Dört gündür evimize bir damla su akmıyor. Taşıma su ile bulaşık ve temizlik yapmaya çalışıyoruz.” dedi. Çamaşırların biriktiğini belirtti.

Kırşehir Belediyesi yetkilileri, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Asbestli boru değişimi nedeniyle su kesintisi yaşandığını aktardılar. Kesintinin sona erdiğini bildirdiler. Mahalle sakinlerinden özür dilediler.

Kırşehir’de su kesintisi mağduriyeti 1

Kırşehir’de su kesintisi mağduriyeti 2Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de ahilik haftası kutlamalarıKırşehir'de ahilik haftası kutlamaları
Kayseri'de hafif zirai don bekleniyorKayseri'de hafif zirai don bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir su kesintisi temizlik vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.