Kırşehir’de su kesintisi mağduriyeti

Kırşehir’de yaşayan bir vatandaş, 4 gündür kesilen su nedeniyle mağduriyetini kayda aldı.

Su kesintisi, evdeki yaşamsal ihtiyaçları etkiledi. Çamaşırların yığıldığını vurguladı. Taşıma su ile yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti. “2025 yılında evimde zulüm yaşıyorum” dedi.

Kervansaray Mahallesi’nde durum sosyal medyada yayımlandı. Videoda çamaşırların yığıldığı ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanamadığı görüldü. Vatandaş, yetkililerin kendilerine suyun geleceği söylendiğini, ancak suyun hala akmadığını ifade etti.

Yaşadığı durumu dile getirirken, “Dört gündür evimize bir damla su akmıyor. Taşıma su ile bulaşık ve temizlik yapmaya çalışıyoruz.” dedi. Çamaşırların biriktiğini belirtti.

Kırşehir Belediyesi yetkilileri, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Asbestli boru değişimi nedeniyle su kesintisi yaşandığını aktardılar. Kesintinin sona erdiğini bildirdiler. Mahalle sakinlerinden özür dilediler.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır