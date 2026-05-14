Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında durdurulan araçlar, araçlarda bulunan şahıslar ile şüphelilerin boş araziye bıraktıkları poşet üzerinde yapılan kontrollerde toplam 6 bin 328 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.K., H.Y., O.Ö. ve M.E.G. hakkında ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

