Kırşehir'de vahşet: 13 yaşındaki Enes boş arazide iple boğularak öldürüldü!

Kırşehir'deki olay, dün Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 13 yaşındaki Enes Öztaş olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi.

OTOPSİ YAPILDI

Enes Öztaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Enes Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)