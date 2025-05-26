HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kırşehir'de vahşet: 13 yaşındaki Enes boş arazide iple boğularak öldürüldü!

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde korkunç bir olay gerçekleşti. 13 yaşındaki Enes Öztaş, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de vahşet: 13 yaşındaki Enes boş arazide iple boğularak öldürüldü!

Kırşehir'deki olay, dün Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 13 yaşındaki Enes Öztaş olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi.

OTOPSİ YAPILDI

ENES-BOS-ARAZIDE-IPLE-BOGULARAK-OLDURUL_732122_216281

Enes Öztaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ENES-BOS-ARAZIDE-IPLE-BOGULARAK-OLDURUL_732123_216281

Enes Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransız senatörler CHP Genel MerkezindeFransız senatörler CHP Genel Merkezinde
Metro istasyonunda 3 arkadaşa bıçaklı saldırı!Metro istasyonunda 3 arkadaşa bıçaklı saldırı!

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.