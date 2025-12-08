HABER

Kırşehir güvenlik filosu güçlendi: 87 araç hizmete alındı

Kırşehir’de kolluk birimleri teslim edilen 87 araçla güçlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, araçların 48’inin İl Emniyet Müdürlüğüne, 25’inin İl Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini, fabrikadaki işlemleri devam eden 14 aracın da kısa süre içinde filoya katılacağını belirtti. Demiryürek, toplamda 87 aracın güvenlik teşkilatına kazandırıldığını ifade ederek hayırseverlere teşekkür etti.

Araç alımlarına destek veren hayırseverlerden Cuma Türkyılmaz, araçların hayırlı olmasını dilerken, Osman Kömürcüoğlu ise "Devletin suç ve suçlu ile mücadelede güçlü olması gerekir. Biz de buna destek vermekten memnuniyet duyduk" dedi.

Program, Türk bayraklarıyla süslenen araçların şehir turuyla sona erdi.

Kaynak: İHA

