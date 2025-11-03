HABER

Kırşehir ve Ankara polisi firari hükümlüyü yakaladı

Kırşehir’de ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kırşehir ve Ankara ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G.’nin Ankara’da saklandığı tespit edildi.

Kırşehir ve Ankara polisinin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan A.G.; işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA

