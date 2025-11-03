Kırşehir ve Ankara polisi firari hükümlüyü yakaladı

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G.’nin Ankara’da saklandığı tespit edildi.

Kırşehir ve Ankara polisinin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan A.G.; işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA