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Kırşehir’de 144 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

Kırşehir’de yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı tespit edilen 144 internet sitesine erişim engeli getirildi.Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirdi.

Kırşehir’de 144 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

Kırşehir’de yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı tespit edilen 144 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis içerikli yayın ve reklam faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 144 internet sitesine erişim engellenmesi sağlandı.

Emniyet birimlerinin yasa dışı sitelerle ilgili çalışmalarının süreceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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