HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir’de 75 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Kırşehir’de hakkında 75 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Mersin’de saklandığı adreste polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir’de 75 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinden oluşturulan özel ekip, aranması bulunan B.U.’nun yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Şahsın Antalya, Samsun, Zonguldak, Batman, Tekirdağ, Bursa, Adana ve Kırşehir’de çeşitli suçlardan toplam 75 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu B.U.’nun Mersin’de bir ikamette saklandığı tespit edildi. Kırşehir ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan firari hükümlünün üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

B.U.’nun, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık, banka hesapları üzerinden dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.U., daha sonra cezaevine teslim edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da iskele çöktü: 2 yaralıElazığ’da iskele çöktü: 2 yaralı
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştüCHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.