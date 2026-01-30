HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir’de Anadolu Mirası Operasyonu: 14 adet tarihi eser ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen ’Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir’de Anadolu Mirası Operasyonu: 14 adet tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve A.C.’nin ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satacakları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Artuklu Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 14 adet heykel ve mimari parça ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolandırıcılık suçlamasıyla hapis yattı, öğretmenlikten atıldı, ailesi dağıldı! Yargıtay'dan sürpriz kararDolandırıcılık suçlamasıyla hapis yattı, öğretmenlikten atıldı, ailesi dağıldı! Yargıtay'dan sürpriz karar
Elon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacakElon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.