Kırşehir’de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.Edinilen bilgilere göre olay, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacı Hasanlı köyü Hüseyinli mezrasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacı Hasanlı köyü Hüseyinli mezrasında meydana geldi. Ankara’dan gelen A.E.B. ve H.E. isimli kişiler A.Y.A’nın ikametine giderek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B, yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek A.Y.A’yı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan ve Yerköy İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Y.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.E.B. yakalanırken, olayda kullanılan av tüfeği Çiçekdağı-Akçakent yolu üzerinde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

