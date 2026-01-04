HABER

Kış anısı kötü sürprizle bitti: Selfie çeken çift kar banyosu yaptı!

Amasya’da bir otelde tenteden dökülen kar birikintilerinin altında cep telefonuyla selfie yapmak isteyen genç çift, hayatlarının en soğuk şokunu yaşadı.

Kış anısı kötü sürprizle bitti: Selfie çeken çift kar banyosu yaptı!

Amasya’da bir otelde tenteden dökülen kar birikintilerinin altında cep telefonuyla selfie yapmak isteyen genç çift, hayatlarının en soğuk şokunu yaşadı. Fotoğraf çektirdikleri sırada hızla dökülen karlarla çiftin üstü bir anda beyaza büründü.
Kentteki bir otelin bahçesinde dolaşan Öztürk çifti, yağış sonrası üstünde kar biriken tentenin altına geçip yavaş yavaş dökülmesini bekledikleri karlarla selfie yapmayı planladı. Görevlilerin çabasıyla hareketlenen kar kütlesinin bir anda döküldüğü çift hayatlarının en soğuk şokunu yaşadı, üstleri beyaza büründü.
Eşi Numan ile birlikte başlarına gelenleri sosyal medyada paylaşan Gözde Öztürk, "Hatıra olmasını istemiştik. Az miktarda kar döküleceğini bekliyorduk. Ama yoğun kar kütlesi bir anda kafamdan aşağı döküldü. Birden kardan kadın oldum. Kar banyosu yapmış gibi oldum" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Amasya
