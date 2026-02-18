Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyonluk ceza

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerindeki Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi.

ASKİ'YE 2 MİLYON LİRALIK CEZA

Taşmaya bağlı olarak arıtılmamış atık suların Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi.

İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulanarak, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.