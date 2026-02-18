HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) 2 milyon lira ceza uyguladı. Cezanın sebebi olarak, Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerindeki taşmalar ve kirlilik gösterildi.

Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyonluk ceza

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerindeki Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi.

Bakanlıktan ASKİ ye 2 milyonluk ceza 1

ASKİ'YE 2 MİLYON LİRALIK CEZA

Taşmaya bağlı olarak arıtılmamış atık suların Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi.

Bakanlıktan ASKİ ye 2 milyonluk ceza 2

İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulanarak, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan ASKİ ye 2 milyonluk ceza 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya platformu Snapchat'ten Türkiye kararı!Sosyal medya platformu Snapchat'ten Türkiye kararı!
Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su dolduKuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ASKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.