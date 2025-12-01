Kış ayının ilk günü kar yağacak iller belli oldu! 36 il için yağış uyarısı

1 Aralık hava durumu meteoroloji tarafından açıklandı. Kış ayının ilk günü yağmur severleri sevindiren haberler geldi. 36 ilde bugün yağmur görülmesi bekleniyor. 4 il için de kar uyarısı yapıldı. Susuzlukla geçen yaz döneminin ardından yağışlar rahat bir nefes aldırırken yağış beklenen iller de tek tek belli oldu. Peki hangi illere kar, hangi illere yağmur yağacak?

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde 1 Aralık hava durumunu paylaştı. Buna göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yapılan uyarıda şöyle denildi:

'Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.'

KAR BEKLENEN İLLER

Erzurum, Kars, Van ve Malatya’daysa karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağış uyarısı yapılan 36 il;

İstanbul

Bursa

Çanakkale

Afyonkarahisar

İzmir

Manisa

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Siirt

Adana

Aydın

Trabzon

Rize

Artvin

Ankara

Eskişehir

Konya

Sivas

Kayseri

Kırşehir

Çankırı

Yozgat

Kırıkkale

Nevşehir

Aksaray

Bolu

Düzce

Sinop

Zonguldak

Samsun

Amasya

Erzurum

Kars

Malatya

Van

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.