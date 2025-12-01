HABER

Kış ayının ilk günü kar yağacak iller belli oldu! 36 il için yağış uyarısı

Kış severler muradına erdi. 1 Aralık itibarıyla resmen başlayan kış ayının ilk günü ise 36 kente yağış uyarısı geldi. 4 il için de kar uyarısı verildi. Yağışların kuvvetli olması beklenen yerler ise şaşırtmadı. 1 Aralık hava durumu detaylarını sizler için hazırladık.

Ufuk Dağ

1 Aralık hava durumu meteoroloji tarafından açıklandı. Kış ayının ilk günü yağmur severleri sevindiren haberler geldi. 36 ilde bugün yağmur görülmesi bekleniyor. 4 il için de kar uyarısı yapıldı. Susuzlukla geçen yaz döneminin ardından yağışlar rahat bir nefes aldırırken yağış beklenen iller de tek tek belli oldu. Peki hangi illere kar, hangi illere yağmur yağacak?

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde 1 Aralık hava durumunu paylaştı. Buna göre bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yapılan uyarıda şöyle denildi:

'Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.'

KAR BEKLENEN İLLER

Erzurum, Kars, Van ve Malatya’daysa karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağış uyarısı yapılan 36 il;

İstanbul
Bursa
Çanakkale
Afyonkarahisar
İzmir
Manisa
Kahramanmaraş
Osmaniye
Hatay
Siirt
Adana
Aydın
Trabzon
Rize
Artvin
Ankara
Eskişehir
Konya
Sivas
Kayseri
Kırşehir
Çankırı
Yozgat
Kırıkkale
Nevşehir
Aksaray
Bolu
Düzce
Sinop
Zonguldak
Samsun
Amasya
Erzurum
Kars
Malatya
Van

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

