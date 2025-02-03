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  4. Kış aylarında geçmeyen öksürüğe dikkat! Meğer ciddi sorunların habercisiymiş

Kış aylarında geçmeyen öksürüğe dikkat! Meğer ciddi sorunların habercisiymiş

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.02.2025 11:29
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Kış aylarında artan gribal enfeksiyon hastalıkları son zamanlarda yaygın olarak görülmeye başladı. Acillerde yaşanan yoğunluk sonrası uzmanlardan da uyarılar gelmeye başladı. Kış aylarında sıkça rastlanan öksürük eğer geçmek bilmiyorsa bunun altında yatan ciddi bir soruna işaret ediyor olabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurşen Avkan, kış aylarında geçmeyen öksürüğün ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini söyledi.

Kış aylarında geçmeyen öksürüğe dikkat! Meğer ciddi sorunların habercisiymiş

Kış mevsiminde sıkça rastlanan ve geçmeyen öksürüğe aman dikkat. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurşen Avkan, kış aylarında geçmeyen öksürükle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARININ BELİRTİSİ

öksürük

Geçmeyen öksürüğün altta yatan ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Nurşen Avkan, "Kış aylarında sıkça karşılaşılan öksürük, birçok insan için rahatsız edici bir durum haline gelebilir.

BİR HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT

öksürük öksürmek

Özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan öksürük, çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilendirilse de astım, pnömoni, bronşit veya alerjik reaksiyonlar gibi kronik rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle, öksürüğün bir haftadan fazla sürmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektir" dedi.

BU BİREYLER DAHA HASSAS

BOĞAZ AĞRISI ÖKSÜRÜK

Kış aylarında hava kirliliği ve kapalı alanlarda geçirilen zamanın artmasının öksürüğü tetikleyen faktörler arasında yer aldığına işaret eden Uzm. Dr. Nurşen Avkan, "Özellikle astım hastaları ve alerjik bireylerin, soğuk hava ve kuru ortamlar karşısında daha hassas olabiliyor. Bu kişilerin dikkatli olmaları ve gerektiğinde önleyici tedbirler almaları gerekiyor. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

KENDİ BAŞINIZA TEDAVİ YÖNTEMLERİ DENEMEYİN

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Hastalara öksürüğün devam etmesi halinde bir doktora danışmalarını öneren Uzm. Dr. Nurşen Avkan, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendi başınıza tedavi yöntemleri denemek yerine, uzman görüşü almak her zaman daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Geçmeyen öksürüğün nedeninin kesin olarak belirlenmesi için gerekli tetkiklerin yapılması önem taşıyor. Erken teşhis ve tedavi, birçok hastalığın seyrini olumlu önde etkileyebiliyor"

(İHA)

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