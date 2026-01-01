HABER

Kış aylarında 'soğuk ısırığına' dikkat! Soğuk ısırığı nedir?

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk ısırığı vakalarında artış yaşanırken, uzmanlardan ciddi uyarılar geliyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sena İnal, özellikle risk grubundaki kişilerde erken önlem alınmadığında doku ve uzuv kaybına kadar varan sonuçlar görülebileceğini belirtti. Soğuk ısırığının basit bir cilt sorunu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan İnal, kış aylarında alınacak koruyucu önlemlerin hayati önem taşıdığını söyledi.

Havaların soğumasıyla gündeme gelen soğuk ısırığının, özellikle risk grubundaki kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal, erken önlem alınmayan vakalarda doku ve uzuv kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Medipol Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sena İnal, soğuk ısırığının basit bir cilt problemi gibi görülmemesi gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

"EN ÇOK UÇ BÖLGELERİ ETKİLİYOR"

Soğuk ısırığının genellikle uzun süre eksi derecelerde soğuğa maruz kalma sonrası ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. İnal, “Soğuk ısırığı, el ve ayak parmak uçları, burun ve kulaklar gibi vücudun uç bölgelerinde görülür. Soğuğa maruziyet sonrası bu bölgelerde kızarıklık, morarma, ağrı, hassasiyet, şişlik ve bazen yaralarla karşılaşabiliyoruz” dedi.

RİSK GRUBUNDA YER ALANLAR KİMLERDİR?

Bazı gruplarda soğuk ısırığının daha sık görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. İnal, “Kadınlar, zayıf bireyler, çocuklar, ileri yaştaki kişiler, dolaşım bozukluğu olanlar, sigara içenler, bağ dokusu hastalığı bulunanlar ve damarları büzücü ilaç kullanan kişiler risk grubunda yer alıyor” diye konuştu.

"UZUN SÜRE KORUMASIZ ŞEKİLDE SOĞUKTA KALINMAMALI"

Soğuk ısırığından korunmanın en etkili yolunun soğuğa maruz kalma süresini kısaltmak olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. İnal, “Eldiven, termal giysiler gibi koruyucu kıyafetler mutlaka kullanılmalı. Uzun süre korumasız şekilde soğukta kalınmamalı” dedi.

Her iki elde veya ayakta aynı anda kızarıklık, ağrı ve hassasiyet görülmesinin soğuk ısırığına işaret edebileceğini belirten İnal, bu durumda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"YAVAŞ YAVAŞ ISITMA ÖNERİYORUZ"

Soğuk ısırığında ilk yapılması gerekenin etkilenen bölgeyi sıcak tutmak olduğunu belirten Uzm. Dr. İnal, “Ancak ani ve yüksek ısıyla değil, yavaş yavaş ısıtma öneriyoruz. Bölgedeki kan dolaşımını artırmak için hafif egzersizler de faydalı olabilir” dedi.

Şikayetlerin düzelmemesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten İnal, “Gerekli durumlarda damar genişletici ilaçlar ve çeşitli kremlerle tedavi uygulayabiliyoruz” dedi.

TEDAVİYE GEÇ KALINIRSA NE OLUR?

Soğuk ısırığının kontrol altına alınmadığında ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Sena İnal, “Tedavi geç kalınırsa parmak kaybına, ekstremite kaybına hatta burun ucunda doku kayıplarına kadar gidebilen tablolarla karşılaşabiliyoruz. İyileşmek yerine kötüleşen, uzun süren, ağrısı artan ve yaralar açılan durumlarda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalı” ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

